Нападающий Квинси Промес подписал контракт с московским "Спартаком", сообщается на официальном сайте красно-белых. Соглашение с нидерландским форвардом рассчитано на 3,5 года. 24 февраля "Спартак" объявил о переходе футболиста из амстердамского "Аякса". Сумма трансфера составила €8 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за "Аякс", в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Ранее "Спартак" опубликовал в Instagram видео с Промесом.
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28 февраля
3 марта
Промес подписал контракт со «Спартаком»
Фото: Газета.Ru
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