«Аякс» объявил трансфер Промеса в «Спартак»

Промес с 2019 года играл за "Аякс". В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей, в которых отметился шестью голами. С 2014 по 2018 год он выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

"Спартак" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в конце февраля.