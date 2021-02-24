Лишат ли Россию права принять матчи Евро-2020? Инсайд журналиста из Италии, комментарии УЕФА и российского оргкомитета 

Российский оргкомитет и УЕФА уже отреагировали на информацию итальянского инсайдера.

Когда исполком УЕФА в январе 2013 года объявил, что Евро-2020 пройдёт в 13 городах Европы, то вряд ли ожидал сокращения числа стран-хозяек турнира до одной. Но пандемия ударила по всем сферам жизни, и сегодня такой вариант отнюдь не выглядит невероятным.

Англия — главный претендент на проведение Евро-2020?

Несколько дней назад стало известно, что Великобритания предложит УЕФА провести весь чемпионат Европы у себя в стране. По информации Sunday Times, министерство спорта разработало план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. Это намного раньше, чем в большинстве стран Европы. По плану, стадион «Уэмбли» должен принять один из полуфиналов турнира и финал, но правительственные источники сообщили, что они готовы пойти на увеличение количества матчей на главной арене Англии. Планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Изначально среди принимающих городов Евро-2020 числился также Брюссель. Но бельгийская столица сорвала сроки строительства стадиона, за что была лишена права провести четыре игры турнира. По информации известного спортивного журналиста Танкреди Палмьери, Евро-2020, скорее всего, пройдёт в одной стране — Англии. УЕФА рассматривает такой вариант, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса. Якобы исполком считает, что Англия готова лучше остальных стран для проведения крупного турнира. Тем не менее окончательно решение будет принято в середине апреля. 7 апреля УЕФА также примет решение относительно болельщиков и их количества на стадионах.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы»

«Чемпионат» связался с УЕФА, попросив прокомментировать резонансный инсайд Палмьери. «УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову. Прокомментировали информацию и в оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге. «Мне ничего об этом неизвестно. Этот вариант не обсуждался. Санкт-Петербург готовится в штатном режиме. Только вчера у нас было заседание рабочей группы вместе со всеми остальными городами, где мы обсуждали дальнейшее взаимодействие», — сказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин

Реакция болельщиков на возможный перенос Евро-2020 в Англию

«Англия — страна, где была обнаружена новая форма COVID?»

«Англия в лучшем положении? Что? Страна, которая справилась с пандемией хуже, чем какая-либо другая, является лучшим местом для международного турнира? Безумие, если это произойдёт».

«Нелепое решение. Абсолютно нелепо».

«Есть вакцина. Не уверен, слышали ли вы об этом».

«Англия — страна с одним из худших мировых рекордов по борьбе с COVID».

«Брексит набирает обороты. Молодец Борис».

«Согласен. Играть всё в Лондоне, если нет фанатов».