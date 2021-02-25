Возвращающийся в ЦСКА Помазун попрощался с «Уралом» 

Вратарь Илья Помазун попрощался с екатеринбургским "Уралом" после новостей о том, что московский ЦСКА, права которому принадлежат на игрока, возвращает его из аренды. В Instagram-stories 24-летний голкипер опубликовал короткий ролик с надписью:
"Все будет хорошо! В крайнем случае — очень хорошо!"
"Екатеринбург, уже скучаю", — также подписал футболист видео.
Помазун возвращается в ЦСКА на фоне сообщений о заражении основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева коронавирусом. С большой долей вероятности именно Помазун займет его место в воротах москвичей в дерби с "Локомотивом" и в других ближайших матчах, которые будет вынужден пропустить Акинфеев из-за COVID-19.