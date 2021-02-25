Отец вратаря «Ливерпуля» найден мертвым 

Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера , Жозе, найден мертвым, сообщает журналист Карлос Ласерда.

Отец футболиста Жозе Бекер накануне отправился к одному из водоёмов на территории своих владений, после чего пропал. На место происшествия вызвали спасателей, которым через некоторое время пришлось приостановить поиски, поскольку на улице стемнело. Утром Бекер-старший был найден мёртвым. Причина смерти пока не уточняется. Возможно, он утонул, нырнув в воду.

У Жозе есть еще один сын, который выступает за «Флуминенсе» также на позиции вратаря.

Ранее Алисон подвергся критике из-за ошибок в матчах АПЛ с «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», в которых «Ливерпуль» потерпел поражения. Алисон играет за «Ливерпуль» с 2018 года.