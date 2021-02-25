Акинфеев попал в список лучших вратарей мира тридцатилетия 

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число пятидесяти лучших вратарей мира за последние тридцать лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Рейтинг опубликован на сайте организации.

Аналитики учитывали заслуги вратарей по всему миру в каждый год в период с 1987 по 2020 гг. Список возглавил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон , который за свою карьеру пять раз удостаивался звания «Лучший вратарь года». Суммарно он набрал 357 очков. На втором месте расположился игрок «Реала» Икер Касильяс (260 очков), на третьем — играющий сегодня за «Челси» Петр Чех (218 очков).

В пятерке лидеров значатся голкипер, некогда стоявший в воротах «Манчестера», Эдвин Ван дер Сар (201 очко) и немец из «Баварии» Мануэль Нойер (200 очков).

В рейтинге оказались всего два россиянина. Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев занял 37-е место в списке, «армеец» Игорь Акинфеев оказался на 47-й позиции.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Игорь Акинфеев был назван лучшим вратарём Старого света. Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав результаты игр в десяти ведущих европейских лигах. Специалисты учли результативность футболиста в 17 матчах: Акинфеев пропустил 8 голов. В результате его средний игровой коэффициент составил 0,47 мячей за игру. Это был лучший показатель среди голкиперов Европы на тот момент.