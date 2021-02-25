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Акинфеев попал в список лучших вратарей мира тридцатилетия 

Павел Тиунов 1 час назад
Акинфеев попал в список лучших вратарей мира тридцатилетия
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число пятидесяти лучших вратарей мира за последние тридцать лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Рейтинг опубликован на сайте организации.
Аналитики учитывали заслуги вратарей по всему миру в каждый год в период с 1987 по 2020 гг. Список возглавил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который за свою карьеру пять раз удостаивался звания «Лучший вратарь года». Суммарно он набрал 357 очков. На втором месте расположился игрок «Реала» Икер Касильяс (260 очков), на третьем — играющий сегодня за «Челси» Петр Чех (218 очков).
В пятерке лидеров значатся голкипер, некогда стоявший в воротах «Манчестера», Эдвин Ван дер Сар (201 очко) и немец из «Баварии» Мануэль Нойер (200 очков).
В рейтинге оказались всего два россиянина. Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев занял 37-е место в списке, «армеец» Игорь Акинфеев оказался на 47-й позиции.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Игорь Акинфеев был назван лучшим вратарём Старого света. Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав результаты игр в десяти ведущих европейских лигах. Специалисты учли результативность футболиста в 17 матчах: Акинфеев пропустил 8 голов. В результате его средний игровой коэффициент составил 0,47 мячей за игру. Это был лучший показатель среди голкиперов Европы на тот момент.
Акинфееву также принадлежит рекорд российской премьер-лиги по количеству проведенных матчей на поле без замен. Рекордная серия игр вратаря началась 14 апреля 2012 года в матче против «Зенита» в Санкт-Петербурге. С тех пор вратарь провёл более 200 матчей подряд за ЦСКА, отбывая на поле по 90 минут за игру. Отмечается, что ранее рекорд принадлежал защитнику московского «Локомотива» Игорю Чугайнову, который провёл 177 матчей за 6 лет с 1995 по 2001 гг.
Видео дня. «Манчестер Сити» выиграл 13-й матч подряд в АПЛ
Комментарии 1
Футбол , Джанлуиджи Буффон , Петр Чех , Мануэль Нойер , Игорь Чугайнов , Игорь Акинфеев , Ринат Дасаев , Зенит , Реал , Локомотив , ЦСКА
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