ЦСКА подтвердил проблемы со здоровьем у Акинфеева

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — сказано в заявлениина сайте ЦСКА.