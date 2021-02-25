Отца голкипера «Ливерпуля» нашли мёртвым 

Хосе Бекера нашли мертвым в озере неподалеку от его загородного дома в Бразилии, сообщает в Twitter журналист Карлос Ласерда. За несколько часов до этого мужчина был объявлен пропавшим без вести.

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Infelizmente o pai dos goleiros Alisson e Muriel foi encontrado sem vida!



Minha solidariedade!— Carlos Lacerda (@reporterlacerda) February 25, 2021 Речь о 57-летнем отце Алиссона Бекера, который стоит в воротах английского футбольного клуба «Ливерпуль». Трагедия произошла в муниципалитете Касапава-ду-Сул. 24 февраля около 17 часов по местному времени полицейские официально признали его исчезновение. Спустя несколько часов тело пропавшего было обнаружено в озере. По предварительной версии, Хосе Бекер утонул.

РИА Новости со ссылкой на ESPN сообщает , что отец знаменитого вратаря купался около плотины. Поиски вели экстренные службы, которые обнаружили его тело в ночь на четверг 25 февраля.

Воспитанник бразильского клуба «Интернасиональ» Алиссон Бекер перешел в английский «Ливерпуль» в 2018 году из итальянской «Ромы». В 2019-м он был признан «Голкипером года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее, как сообщал «Рамблер», уроженец Кот-д'Ивуара, игравший за итальянский футбольный клуб «Аталанта», Вилли Та Би скончался на 22 году жизни. На его кончину отреагировали представители команды. В Twitter pic.twitter.com/YutGf9CwzC появился некролог, в котором говорится, что руководство клуба и «вся семья» «Аталанты» приносит глубочайшие соболезнования родственникам футболиста. Известно, что футболист долгое время боролся с раком печени. Последние месяцы жизни он провел с семьёй на родине.