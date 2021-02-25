«Спартак» будет 3,5 года выплачивать трансфер Промеса

Московский "Спартак" будет выплачивать амстердамскому "Аяксу" средства за трансфер нидерландского футболиста Квинси Промеса на протяжении всего действия контракта. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий директор российской команды Евгений Мележиков.

В четверг Промес подписал контракт с красно-белыми, который рассчитан на 3,5 года. 29-летний полузащитник уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 годы, став с командой чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

"Это было очень непросто, все проходило очень долго и достаточно тяжело. Тем не менее мы подписали контракт, и теперь я рад, что наконец-то в полной мере можно сказать о том, что Квинси Промес — игрок "Спартака". Позавчера мы были совсем не уверены, что трансфер состоится вообще, вчера мы не были уверены, что сможем организовать все технически, были проблемы с перелетами. Но мы все сложности решили, в том числе и благодаря самому Квинси, за что ему отдельное спасибо".

Согласно сообщению пресс-службы "Аякса", трансфер полузащитника обошелся красно-белым в €8,5 млн, но из-за бонусов может достигнуть €11 млн "Юридические и финансовые риски клубом застрахованы, они основаны на разбитии платежей, трансферные платежи мы осуществляем на протяжении 3,5 лет. Если что-то происходит, "Спартак" перестает платить. Мы говорили сразу о прямом трансфере", — добавил он.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

"Что касается истории, про которую все говорили, то это больше трагическая или драматическая история. Хотелось бы, чтобы все это разрешилось благоприятно. Акцентировать на этом внимание не хочется. Что касается рисков, то все заинтересованы, чтобы ситуация с Квинси не получила развития", — заключил Мележиков.