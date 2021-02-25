«Наполи» уступил «Гранаде» по сумме двух матчей

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Неаполитанский «Наполи» одержал победу над испанской «Гранадой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принесли голы Петра Зелиньски, забившего уже на третьей минуте, и Фабиана Руиса , отличившегося на 59-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 3:2 (2:0) в 1/8 финала вышла «Гранада», проводящая дебютный сезон в Лиге Европы, а «Наполи» завершил выступления в текущем розыгрыше турнира.