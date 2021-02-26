Дуглас Коста задумался о возвращении в Италию

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста , выступающий за «Баварию» на правах аренды, заявил о желании вернуться в Италию и отметил, что предпочитает стиль мюнхенской команды во времена Хосепа Гвардиолы.

«Я бы хотел вернуться в Италию, страну, которую очень люблю. Посмотрим, что произойдет, у меня еще год контракта с «Ювентусом».

Сегодня у «Баварии» другой стиль игры по сравнению с тем, что был, когда я впервые здесь играл. Они играют в футбол с прямой атакой вместо того, чтобы сохранять владение мячом. Мне больше нравится прежний стиль, хотя они выиграли Лигу чемпионов с нынешним», — сказал Коста итальянскому журналисту Пьерлуиджи Пардо во время прямого эфира в Twitch.

В текущем сезоне Коста провел 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.