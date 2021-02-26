«Наполи» решил вернуть Сарри

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«Наполи» рассматривает возможность возвращения Маурицио Сарри на пост главного тренера по окончании сезона. Об этом сообщает Tuttosport.

62-летний итальянец возглавлял неаполитанскую команду в период с 2015 по 2018 год и был близок к победе в Серии А в сезоне-2017/18. Сарри покинул пост главного тренера «Наполи» в результате разногласий с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом. Несмотря на это, бизнесмен раздумывает над возвращением Маурицио.

Ожидается, что нынешний тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не будет уволен до конца нынешнего сезона, однако клуб не планирует продлевать с ним контракт.

В четверг «Наполи» вылетел из Лиги Европы от «Гранады», а в чемпионате Италии команда занимает 5-е место.