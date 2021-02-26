Россия может уступить своё место Голландии в рейтинге УЕФА 

Голландия сократила отставание от России в таблице коэффициентов, составленной представителями союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает издание Sport24. На показатели повлияли результаты последних матчей российских и голландских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Так, накануне свое участие в еврокубках завершил «Краснодар», дважды проиграв хорватскому «Динамо». Кубанский клуб был последней российской командой в сетке престижных турниров. Остальные вылетели ранее.
У Нидерландов ещё остаётся надежда в виде самого известного голландского клуба — «Аякс». Ранее еврокубки покинул «ПСВ». Аналитики подчеркивают, что «Аяксу» необходимо одержать всего одну победу или дважды сыграть вничью, чтобы Голландия опередила Россию в рейтинге УЕФА.
В настоящее время у России 38,382 балла (7 место), у её ближайшего преследователя — 38 баллов ровно (8 место). Список возглавляет Испания с показателем 93,855 балла, на втором месте — Англия (93,140 балла), на третьем — Италия (73,438 балла). Ниже России и Голландии в перечне находятся Бельгия и Австрия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число пятидесяти лучших вратарей мира за последние тридцать лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список возглавил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, На втором месте расположился игрок «Реала» Икер Касильяс, на третьем — играющий сегодня за «Челси» Петр Чех. В рейтинге оказались два россиянина. Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев занял 37-е место в списке, «армеец» Игорь Акинфеев оказался на 47-й позиции.