Россия может уступить своё место Голландии в рейтинге УЕФА 

Голландия сократила отставание от России в таблице коэффициентов, составленной представителями союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), сообщает издание Sport24. На показатели повлияли результаты последних матчей российских и голландских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Так, накануне свое участие в еврокубках завершил «Краснодар», дважды проиграв хорватскому «Динамо» . Кубанский клуб был последней российской командой в сетке престижных турниров. Остальные вылетели ранее.

У Нидерландов ещё остаётся надежда в виде самого известного голландского клуба — «Аякс». Ранее еврокубки покинул «ПСВ». Аналитики подчеркивают, что «Аяксу» необходимо одержать всего одну победу или дважды сыграть вничью, чтобы Голландия опередила Россию в рейтинге УЕФА.

В настоящее время у России 38,382 балла (7 место), у её ближайшего преследователя — 38 баллов ровно (8 место). Список возглавляет Испания с показателем 93,855 балла, на втором месте — Англия (93,140 балла), на третьем — Италия (73,438 балла). Ниже России и Голландии в перечне находятся Бельгия и Австрия.