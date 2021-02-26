Стала известна дата жеребьевки четвертьфинала Кубка России 

Стала известна дата проведения жеребьевки четвертьфинальной стадии Кубка России. Мероприятие состоится 3 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Старт церемонии запланирован на 17.50 мск. Перед этим в этот же день "Уфа" на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом" в рамках 1/8 финала Кубка. Их матч должен был состояться 22 февраля, однако из-за сильных морозов был перенесен на 3 марта.
Ранее сообщалось, что четвертьфинальные матчи турнира были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. В четвертьфинал уже вышли тульский "Арсенал", московские "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА, "Сочи", грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов".