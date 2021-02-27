Прогнозы и ставки на «Челси» — «МЮ»: чемпионства в АПЛ уже не видать, но за Лигу чемпионов нужно бороться

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 февраля пройдет матч 25-го тура АПЛ «Челси» — «МЮ». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 44% вероятности. Успех «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время также идёт за 3.40 (28%).

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Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. «Челси» под руководством Томаса Тухеля еще не проигрывал, да еще и в Лиге чемпионов все складывается удачно. В гостевом поединке против «Атлетико» лондонцы победили 1:0 благодаря красивейшему удару через себя от Оливье Жиру. В чемпионате дела тоже более менее наладились — «Челси» идет на 5-й позиции, всего на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов.

Что до «Манчестера», то команда Уле-Гуннара Сульшера уверенно прошла «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. 4 безответных гола на выезде и ответный поединок превратился в формальность. В чемпионате правда не удалось удержаться за земляками из «Сити», отрыв уже 10 очков, так что о чемпионстве придется, видимо, забыть. Но пока «МЮ» идет вторым, опережая «Челси» на 6 очков. Хорошая возможность увеличить отрыв.

Ну а если вы хотите поднять коэффициент, чтобы выигрыш был больше, можно объединить оба предложенных ранее варианта и сделать ставку на то, что «Челси» не проиграет, а тотал матча при этом будет меньше 2.5 гола. Коэффициент на такой исход в БК «Фонбет» — 2.25. Поставите 1000 рублей — получите 2250 в случае успеха!