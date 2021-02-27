Прогнозы и ставки на «Челси» — «МЮ»: чемпионства в АПЛ уже не видать, но за Лигу чемпионов нужно бороться
28 февраля в матче 26-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды бьются за место в Лиге чемпионов, личное противостояние может многое решить! Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 февраля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
28 февраля пройдет матч 25-го тура АПЛ «Челси» — «МЮ». Начало прямой трансляции на Окко Спорт в 19:30 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Челси» можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 44% вероятности. Успех «МЮ» аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), ничья в основное время также идёт за 3.40 (28%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче АПЛ «Арсенал» — «МЮ». Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.78, а на тотал больше 2.5 ставят за 1.93. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Челси» — «МЮ»: какие делать ставки на матч АПЛ 30 января
Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. «Челси» под руководством Томаса Тухеля еще не проигрывал, да еще и в Лиге чемпионов все складывается удачно. В гостевом поединке против «Атлетико» лондонцы победили 1:0 благодаря красивейшему удару через себя от Оливье Жиру. В чемпионате дела тоже более менее наладились — «Челси» идет на 5-й позиции, всего на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов.
Что до «Манчестера», то команда Уле-Гуннара Сульшера уверенно прошла «Реал Сосьедад» в Лиге Европы. 4 безответных гола на выезде и ответный поединок превратился в формальность. В чемпионате правда не удалось удержаться за земляками из «Сити», отрыв уже 10 очков, так что о чемпионстве придется, видимо, забыть. Но пока «МЮ» идет вторым, опережая «Челси» на 6 очков. Хорошая возможность увеличить отрыв.
Томас Тухель со своей командой может засушить любую атаку, скорее всего, «МЮ» не станет исключением. Будет много борьбы, а решит все, возможно, всего один мяч. Так что смело ставим на низовой характер встречи. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.83.
Учитывая классную форму лондонского клуба, можно смело ставить на то, что «Челси» не проиграет. Каждая игра придает команде уверенности, а домашние стены Тухелю и компании должны помочь. Коэффициент не самый высокий, зато надежный. БК «Фонбет» предлагает на то, что хозяева поля не проиграют, коэффициент 1.32.
Ну а если вы хотите поднять коэффициент, чтобы выигрыш был больше, можно объединить оба предложенных ранее варианта и сделать ставку на то, что «Челси» не проиграет, а тотал матча при этом будет меньше 2.5 гола. Коэффициент на такой исход в БК «Фонбет» — 2.25. Поставите 1000 рублей — получите 2250 в случае успеха!