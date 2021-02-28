Тренер «Тоттенхэма» назвал давление кислородом

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, чувствует ли давление из-за последних результатов лондонской команды, передает "Би-би-си".

В матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Моуринью потерпели два поражения подряд — команда проиграла "Манчестер Сити" (0:3) и "Вест Хэму" (1:2), а также уступили "Эвертону" в матче пятого раунда Кубка Англии.

"Проблема — это когда давления нет. Оно как кислород, это наша жизнь. Не думаю, что в мире есть хоть один тренер без задач, не испытывающий какого-либо давления", — заявил специалист.

"Тоттенхэм" идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав после 24-х игр 36 очков. Ранее сообщалось, что Нагельсман готов сменить Моуринью в "Тоттенхэме".