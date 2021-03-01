Жена Кокорина пожаловалась на сильные головные боли 

Сильные головные боли мешают жить возлюбленной футболиста Александра Кокорина Дарье Валитовой. Об этом сообщает Sport24.

На днях Валитова опубликовала в своем инстаграме сторис (в настоящее время оно уже недоступно для просмотра), в котором рассказала, что с подросткового возраста испытывает сильные головные боли.

Она сообщила, что летом после очень сильного приступа мигрени прошла множество разных исследований головного мозга и сосудов. Врачи подобрали ей терапию. В настоящее время Валитова принимает много таблеток, делает уколы и многое другое.

«Это большая проблема в моей жизни, которая очень мешает мне жить. Но решение есть. Все очень индивидуально. Тут вам может посоветовать только специализирующийся на этой проблеме врач», — добавила она.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Валитова рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией COVID-19.