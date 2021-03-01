Карпин может возглавить ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить московский футбольный клуб ЦСКА.
Как сообщает Telegram-канал «У Кузьмича», специалист является одним из главных претендентов на должность. Отмечается, что предметного предложения Карпину пока не поступало, но сам тренер в курсе интереса и благосклонно к нему относится.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года. Под его руководством жёлто-синие в прошлом сезоне заняли пятое место.
Ранее сообщалось, что ЦСКА приглашал Рангника на пост главного тренера.