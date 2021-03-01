Карпин может возглавить ЦСКА

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Как сообщает Telegram-канал «У Кузьмича» , специалист является одним из главных претендентов на должность. Отмечается, что предметного предложения Карпину пока не поступало, но сам тренер в курсе интереса и благосклонно к нему относится.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года. Под его руководством жёлто-синие в прошлом сезоне заняли пятое место.