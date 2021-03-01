Агент заявил о нежелании Ерёменко играть в России

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, рассказал о будущем игрока.
«Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету», — приводит слова Трабукки «Спорт-Экспресс».
23 февраля «Ростов» объявил расторжении контракта с Ерёменко по обоюдному согласию сторон. Хабек выступал за «Ростов» с января 2019 года и провел в клубе 47 матчей, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.
Ранее Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Ерёменко.