Экс-футболист «Ахмата» описал резиденцию Кадырова

Омельянчук вспомнил, как команда обыграла раменский «Сатурн» в чемпионате России, и Кадыров пригласил игроков к нему за город на ужин.

«Там была музыка, Пьер Нарцисс, группа "Тутси", Сергей Зверев. Когда туда попадаешь, впечатляют масштабы. Там много разных животных, конюшня, собаки, медведь. Можно сказать, зоопарк. Просто свой мир», — рассказал он.

Футболист назвал поездку эмоциональным подарком команде.

Омельянчук выступал за «Ахмат», который на тот момент назывался «Тереком», с 2008-го по 2012-й. За грозненский клуб он провел 101 матч, в которых забил два мяча.