Экс-президент «Барселоны» Бартомеу арестован

Все новости на карте

Полиция Каталонии задержала бывшего президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, сообщает Cadena Ser. По информации источника, также были задержаны генеральный директор Оскар Грау и глава юридической службы Роман Гомес Понти.

1 марта правоохранительные органы провели обыск в офисе сине-гранатовых в связи с делом о коррупции в отношении Бартомеу.

Следствие считает, что экс-функционер заключал сделки от имени сине-гранатовых в целях получения личной прибыли. Бартомеу занимал должность президента "Барселоны" с 2014 по 2020 год.

За это время каталонский клуб стал четырехкратным чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019), четырехкратным обладателем Кубка страны (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), победителем Лиги чемпионов (2014/2015), обладателем Суперкубка УЕФА (2015) и победителем клубного чемпионата мира (2015).