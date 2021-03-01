Бывший президент «Барселоны» арестован по делу о коррупции 

Бывший президента «Барселоны» Хосеп Бартомеу был арестован, а полиция проводит обыски в офисе футбольного клуба в связи с делом о коррупции. Об этом пишет Cadena SER.

Задержания и обыски связаны со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт», отмечает издание.

Тогда стало известно о кампании в соцсетях по очернению ряда игроков клуба, в том числе Лионеля Месси Жерара Пике . При этом публиковались посты в поддержку Бартомеу.

По имеющейся у правоохранителей информации, клуб заплатил за эти услуги в шесть раз больше, чем обычно тратиться на работы по созданию контента, отмечает издание.