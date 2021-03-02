Бекхэм пригласит Роналду в свой клуб 

Роналду, как сообщал «Рамблер», с 2018 года играет в составе итальянского клуба «Ювентус». Его контракт с командой рассчитан до 2022 года. Вчера Todo Fichajes сообщил, что Бекхэм лично сделает попытку убедить Роналду перейти в «Интер Майами» по окончании текущего европейского сезона либо в январе 2022 года — сезон в MLS заканчивается в декабре, а стартует в марте.

«Предложение будет непомерным. Если Роналду захочет уйти, проблем не возникнет, "Ювентус" позволит ему это», — сообщает Todo Fichajes.