Романцев рассказал о чудесном спасении во время операции 

Футбольный тренер Олег Романцев заявил РБК, что медики едва успели его спасти. Ранее, экс-наставнику московского «Спартака» сделали операцию на сердце.
Как сообщал «Рамблер», об экстренной госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Врачи диагностировали у него острый коронарный синдром и доставили в реанимацию одной из больниц в Москве. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
Журналистам РБК удалось дозвониться до тренера. Он отметил, что ему сделали операцию. В настоящее время, по его словам, чувствует себя хорошо.
«Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует издание слова 67-летнего Романцева.
Олег Романцев — заслуженный тренер РСФСР. В разное время Романцев тренировал такие клубы, как «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва) и «Сатурн» (Раменское). В 1994-1996 и 1998-2002 годах он был тренером сборной России.