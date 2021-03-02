Романцев рассказал о чудесном спасении во время операции 

Как сообщал «Рамблер», об экстренной госпитализации Романцева стало известно 2 марта. Врачи диагностировали у него острый коронарный синдром и доставили в реанимацию одной из больниц в Москве. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Журналистам РБК удалось дозвониться до тренера. Он отметил, что ему сделали операцию. В настоящее время, по его словам, чувствует себя хорошо.

«Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует издание слова 67-летнего Романцева.