Экс-президента «Барселоны» Бартомеу отпустили на свободу 

Следственный суд в Испании постановил освободить бывшего президента испанского футбольного клуба "Барселона" Жозепа Бартомеу, который был задержан в понедельник в рамках операции каталонской полиции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

По его информации, Бартомеу и его советник и правая рука Жауме Масферрер предстали перед судьей в качестве подозреваемых в рамках дела, "открытого в мае 2020 года, связанного с ненадлежащим распоряжением имуществом и коррупцией в бизнесе". Отмечается, что оба задержанных "воспользовались своим правом не давать показаний, и судья приняла решение об [их] временном освобождении".

Как передавала радиостанция Cadena SER , команда Бартомеу наняла компанию, которая создавала контент в соцсетях и в интернете, порочащий людей, которые выступали с критикой в адрес руководства клуба. Кроме того, предполагается, что клуб заплатил за данные услуги в шесть раз больше обычных расценок за работу по созданию контента.

58-летний Бартомеу был назначен на пост президента "Барселоны" в 2014 году и покинул его в 2020 году. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, по четыре раза "Барселона" стала чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды — суперкубка страны. Ожидается, что 7 марта пройдут выборы нового президента клуба.