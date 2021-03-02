Салах может принять участие в Олимпиаде

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может принять участие в летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Ahran Online.

По информации источника, олимпийская сборная Египта рассчитывает пригласить нападающего мерсисайдцев для участия в Играх вместе с полузащитником лондонского «Арсенала» Мохамедом Эль-Ненни

Напомним, что согласно правилам в олимпийском футбольном турнире могут выступать игроки не старше 23 лет. Также тренерский штаб имеет право пригласить трех человек, чей возраст превышает допустимый предел.