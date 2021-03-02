Букмекерская компания «Фонбет» подписала долгосрочное партнерское соглашение с футбольным клубом «Пари Сен-Жермен» — девятикратным чемпионом Франции и финалистом Лиги чемпионов сезона-2019/2020. «ПСЖ» — третий топ-клуб, который стал партнером «Фонбет». Ранее компания подписала договоры о сотрудничестве с мадридским «Реалом» и «Миланом».

«Фонбет» будет официальным партнером «ПСЖ» в России и странах СНГ. Логотип «Фонбет» будет использован в рекламе во время домашних матчей «ПСЖ» в Лиге 1, а также появится на официальном сайте и в приложении клуба. «Фонбет» предложит своим клиентам повышенные коэффициенты на матчи «ПСЖ» и проведет акции, разработанные совместно с парижским клубом.

«Мы рады, что «Фонбет» стал нашим региональным партнером. Количество болельщиков «ПСЖ» в России и странах СНГ стремительно растет, и сотрудничество с «Фонбет» оказалось для нас очевидным решением. Компания является лидером букмекерского рынка на этих территориях и прежде всего разделяет наши ценности. Вместе мы будем стремиться к популяризации футбола на территории России и СНГ», — прокомментировал соглашение глава спонсорского отдела «ПСЖ» Марк Армстронг.