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Промесу не до «Спартака»: суд арестовал имущество футболиста 

Газета.Ru 5 часов назад
Нидерландский суд арестовал имущество Квинси Промеса
Фото: РИА Новости
Плохие новости пришли для недавно перебравшегося в московский «Спартак» из амстердамского «Аякса» вингера Квинси Промеса. В Нидерландах по заведенному на футболиста дела за поножовщину суд арестовал его имущество.
2 марта стало известно, что суд Нидерландов арестовал имущество полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, только что вернувшегося в красно-белый клуб из амстердамского «Аякса». Под арест попала вилла форварда и небольшой флигель. Суммарная стоимость объектов оценивается в €2,7 млн Об этом сообщает De Telegraaf.
Данное решение было вынесено в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба. То есть, если суд приговорит Промеса к серьезному штрафу, то гарантией исполнения приговора будет недвижимое имущество футболиста.
Именно на вилле и произошло то, что впоследствии стало уголовным делом. 13 декабря Промес был взят под стражу после того, как двоюродный брат футболиста написал на него заявление в правоохранительные органы. По словам родственника, футболист нанес ему несколько ударов ножом во время семейной вечеринки.
16 декабря Промес был освобожден из-под ареста, но уголовное дело не закрыто, следствие продолжается и Квинси грозит до четырех лет тюрьмы.
На пресс-конференции, посвященной возвращению Промеса в «Спартак», у него спросили и про уголовное дело. Футболист ответил несколько уклончиво. «Что касается обвинений и уголовного дела, то это во многом раздуто. Медиа любит подобного рода новости, но я люблю футбол. Я люблю Нидерланды, буду туда возвращаться, потому что это моя родная страна. Комментарии в соцсетях о поножовщине? Это не волнует меня. Это просто соцсети, а я живу в реальном мире», — сказал Промес.
Уголовное дело чуть было не стало препятствием для возвращения Промеса в «Спартак», о котором было объявлено 24 февраля. Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн Но переговоры шли очень долго.
«Спартак» был не готов брать на себя риски, связанные с тем, что футболист может получить реальный тюремный срок и будет не в состоянии исполнять свои контрактные обязательства.
Позже у Промеса возникли серьезные проблемы с перелетом в Москву: карантин в Европе пока никто не отменял и многие страны по-прежнему живут с закрытыми границами. Но трансфер все-таки состоялся, футболист прибыл в Москву, где был тепло встречен болельщиками красно-белых. Квинси, напомним, выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
И даже успел принять участие в первом после возобновления чемпионата туре. Правда, «Спартак» проиграл «Рубину» 0:2, а Промес ничем особенным на поле не отметился, хотя в концовке встречи, когда красно-белым нужно было отыгрываться, почти все атаки шли через голландца.
О том, в каком моральном состоянии находится игрок, который ждет суда и чье имущество арестовано, нам остается только догадываться.

«Пока шли переговоры, тренировался индивидуально, но нельзя же забыть, как играть в футбол. У меня не будет проблем с быстрой адаптацией, я готов выступать на самом высоком уровне. Это то, почему я здесь», — сказал Промес о своей готовности. Судя по первому матчу, свое состояние футболист немного преувеличил.

В Нидерландах об уходе Промеса не слишком сожалеют. Вел себя футболист не всегда хорошо, а в нынешнем сезоне перестал быть основным игроком. Нарушение режима самоизоляции, сотрудничество с рэпером, обвиненном в убийстве, домашнее насилие, глупые видео в соцсетях — вот такой немаленький список претензий у фанатов «Аякса» к футболисту.
Тем не менее наставник амстердамцев Эрик тен Хааг не очень хотел отпускать Квинси, на счету которого шесть мячей в 19-ти проведенных встречах в Эредивизи в нынешнем сезоне.
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Футбол , Статьи , Квинси Промес , Спартак , МВД
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