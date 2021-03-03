Роналду установил уникальный рекорд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Италии со "Специей", который завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Этот гол стал для 36-летнего португальца 20-м в нынешнем сезоне Серии А. Роналду забивает не менее 20-ти мячей в национальных чемпионата в 12-й раз подряд. Это абсолютный рекорд в современном футболе.