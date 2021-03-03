Роналду предложил «Ювентусу» продлить контракт

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к руководству итальянского клуба с предложением о продлении контракта до 2023 года. Об этом сообщает Tuttomercatoweb

Действующее соглашение с футболистом истекает в июне 2022 года. Роналду хочет продолжить выступление в "Ювентусе", чтобы сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

По информации портала, руководство итальянского клуба на данный момент не ответило футболисту на его просьбу. В "Ювентусе" рассматривают вариант с продажей нидерландского защитника Маттейса де Лигта, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и потратить освободившиеся деньги на зарплату Роналду. Как сообщает Tuttomercatoweb, летом "Ювентус" получит предложение в размере €131 млн о трансфере защитника.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.