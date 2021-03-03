— Прозвище ЦСКА — «армейцы». Кого бы из команды назвал бы генералом?

— Наверное, Игоря Акинфеева. Он — босс. В ЦСКА отличный подбор игроков, получаю удовольствие от общения с ними.

— Ты рассказывал, что играл за Акинфеева в футбольном симуляторе. Какие были впечатления от первой встречи с ним?

— Конечно, сыграть за него — мечта любого мальчишки. Когда я играл с братом и двоюродными братьями, выбирал также Саломона Рондона. Конечно, быть в ЦСКА, играть с такими великими футболистов — это мечта для любого мальчишки.

— Что Игорь сказал, когда вы встретились?

— Пожелал успеха. Он отличный парень. Уверен, что его все любят.

— Кого еще из легенд клуба еще знаешь?

— Знаю двух защитников, которые сейчас работают помощниками главного тренера (братья Березуцкие — прим. «СЭ»). Они были отличными игроками. И знаю еще несколько футболистов, но мне надо еще получше выучить историю клуба. Знаю, что за последние два десятка лет ЦСКА выиграл большое количество трофеев. Моя главная задача — вписать свое имя в историю клуба.

— Знаком с игрой Понтуса Вернблума?

— Нет, не знаком. Никогда не видел его игры.