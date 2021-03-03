Галицкий сократил личные вложения в «Краснодар» 

Известный российский предприниматель Сергей Галицкий в течение 2020 года вложил в футбольный клуб «Краснодар» 1,21 млрд рублей личных средств, сообщает «РБ Бизнес», ссылаясь на документы клуба.

Отмечается, что годом ранее прямые вложения составили 1,556 млрд рублей. Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит Галицкому (66,67%) и компании ЗАО «Объединенный капитал» (33,33%).

Сообщается, что в 2020 году «Краснодар» получил еще 445 млн в качестве выплаты услуг по размещению спонсорской рекламы через компанию Lavreno Ltd, аффилированную с Галицким.