«Ушедшая эпоха»: Дзюба о смерти Розанова 

Дзюба назвал Розанова, «эпохой, которая ушла». Он отметил, что в детстве иногда смотрел футбольные и хоккейные матчи по телевизору, только потому что их обслуживал знаменитый комментатор. Розанов, по его словам, был «наставником для многих».

«С Юрием Альбертовичем я был заочно знаком. Мы всегда передавали друг другу приветы и тепло друг к другу относились. Для меня это было очень дорого», — отметил футболист.

Дзюба посетовал, что ему так и не удалось встретиться с Розановым вживую, в частности из-за того, что он немного «стеснялся». Спортсмен подчеркнул, что телекомментатор был настоящим бойцом, поскольку усердно боролся с тяжелым заболеванием.

«Юрий Альбертович, мы вас не забудем!» — резюмировал Дзюба.

Как сообщал «Рамблер», Юрий Розанов скончался 3 марта. Ему было 59 лет. Причиной смерти было названо онкологическое заболевание, впервые диагностированное у комментатора несколько лет назад.