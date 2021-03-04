Норвежские футбольные клубы призвали к бойкоту ЧМ в Катаре

Норвежские клубы обратились к футбольной ассоциации страны с призывом бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре. Об этом пишет Sport24.

Как сообщал «Рамблер», Катар в 2020 году получил право провести чемпионат мира по футболу. После чего в стране началось масштабное строительство объектов инфраструктуры, в том числе семи новых стадионов, нового аэропорта, дорог, систем общественного транспорта, гостиниц.

По данным The Guardian, масштабное строительство привлекло в страну тысячи мигрантов. При этом в среднем на протяжении 10 лет в Катаре каждую неделю умирали 12 рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки, а всего погибло более 6,5 тысяч рабочих.

После этой публикации норвежский футбольный клуб «Тромсе» заявил о «современном рабстве».

«Цифры ужасающие! Примененная стратегия не дала ожидаемых результатов, и мы думаем, что пора сделать следующий шаг — бойкотировать турнир», — говорится в сообщении клуба.

«Тромсе» поддержали «Русенборг», «Волеренга», «Бранн» и другие клубы Норвегии.