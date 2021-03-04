В «Спартаке» озвучили претензии к Кокорину

Управляющий директор московского "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал решение красно-белых продать нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину". В стан спартаковцев форвард пришел в августе 2020 года в статусе свободного агента, однако в следующее трансферное окно команду покинул.

По словам Мележикова, к футболисту со стороны руководства москвичей были большие претензии в части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу.

"Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были: "Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?" Он на них ответил, пообещал сделать все невозможное, чтобы проявить себя. После диалога Доменико Тедеско и партнеры по команде стали больше хвалить Сашу, на сборах он кардинально поменял отношение к работе. Не знаю, что ему мешало сделать это раньше", — цитирует Мележикова "Чемпионат".

"Поступило предложение от "Фиорентины", мы оценили его финансово и позвонили игроку: "Саш, хочешь уйти, попробовать себя в Европе?" Раньше он хотел, контактировал с "Ромой". Кокорин сказал, что хочет попробовать. Несмотря на то что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми. Если бы Саша захотел остаться в "Спартаке" — остался бы", — добавил Мележиков. Говоря о трансфере Кокорина в "Фиорентину", менеджер подчеркнул, что московскому клубу удалось поднять цену на форварда, за которого итальянцы изначально предложили меньше уплаченных €4,5 млн

Александр Кокорин в составе "Спартака" принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив два мяча (оба — с пенальти) и сделав две результативные передачи. В трех матчах за "Фиорентину" 29-летний россиянин пока результативными действиями не отметился.