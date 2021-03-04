«Барселона» сообщила о травме Пике 

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму, о характере повреждения сообщил каталонский клуб на своем официальном сайте.

34-летнему Пике диагностировали растяжение внутренней боковой связки правого колена. Сине-гранатовые не предоставили информации о сроках восстановления футболиста.

Пике в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи» отметился голом на 4-й компенсированной минуте, что позволило каталонцам перевести игру в дополнительное время. «Барселона» победила со счетом 3:0 и по сумме двух матчей (0:2 — в первой игре) вышла в финал.

Пике недавно вернулся в строй после травмы связок правого колена, полученной в ноябре. В сезоне-2020/21 защитник сыграл в 15 матчах