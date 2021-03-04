Гулиева и Ташаева отправили в дубль «Спартака» до конца сезона

Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов высказался о будущем голкипера Александра Селихова, а также хавбеков Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова.
"Гулиев и Ташаев давно не появлялись на поле. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всe зависит от них.
Мирзов отлично выступает в "Химках". Судя по всему, он вернeтся, а дальше всe зависит уже от него и предложений, которые мы получим.
Селихов восстанавливался полтора года. Ахилл — самая страшная травма в футболе. Там был ещe небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто необходимо набрать форму. Опять же летом всe в его руках", — приводит слова Попова "Чемпионат".