Подруга раскрыла подробности попытки самоубийства жены Мамаева 

Дзуцева рассказала, что приехала к Мамаевой после того, как та приняла 40 таблеток снотворного, отметив, что в тот момент в квартире уже присутствовали сотрудники МЧС и врачи.

«Ее промыли до моего приезда. Сейчас она дома с мужем и детьми», — добавила она.

По словам подруги пострадавшей, Мамаев все это время был на связи и инструктировал Дзуцеву. Кроме того, футболист придумал легенду о том, что произошло с его супругой. Дзуцева уточнила, что после многочисленных звонков журналистов отключила телефоны.

3 марта сообщалось о госпитализации Мамаевой из-за приема 40 таблеток снотворного. После этого супруга футболиста опровергла информацию о госпитализации и попытке самоубийства.

При этом ранее Мамаева обвинила мужа в измене и показала фото его любовницы, с которой футболист якобы изменил ей на сборах «Ростова» в Испании.

Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.