В футболе сделали послабление при касании мяча рукой

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разъяснение по правилу игры рукой в футболе. Произошло это на общем собрании организации. IFAB отмечает, что не каждое касание кисти/руки игрока мячом является нарушением.

При определении «неестественного увеличения» площади тела за счет рук арбитры должны судить по тому, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации.

Поэтому игра рукой считается, если футболист:

— умышленно касается мяча кистью/рукой, например, перемещая кисть/руку к мячу;

— касается мяча кистью/рукой, когда его тело неестественно увеличилось в размерах.

Считается, что тело игрока «неестественно увеличилось» в размерах, если положение кисти/руки игрока не является следствием движения тела игрока в данной конкретной ситуации.

Находясь в таком положении, игрок рискует попасть рукой по мячу и быть наказанным; или же забивает в воротах соперника прямо с рук, даже если случайно, в том числе со стороны вратаря; или же сразу после того, как мяч случайно коснулся его руки, после чего он забивает в ворота соперника.

При этом случайное касание мяча рукой, в результате которого партнер по команде забивает гол или имеет возможность забить гол, больше не будет считаться нарушением.