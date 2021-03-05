Все новости на карте

Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вырос до €528 млн по итогам второго финансового квартала. Об этом 5 марта говорится в отчёте клуба.

Отмечается, что на финансовых показателях «Манчестер Юнайтед» отрицательно сказалась пандемия коронавируса. Долги клуба увеличились на 16%.

По словам исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда, в клубе надеются, что ситуация выправится после внедрения вакцин и снижения уровня инфицирования.

«Мы ждём, когда правительство Великобритании разрешит присутствие наших болельщиков на «Олд Траффорд», — сказал Вудворд.