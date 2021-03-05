Алана Мамаева пожаловалась на фальшивые интервью

Жена футболиста Павла Мамаева Алана обвинила бывшую подругу в том, что та раздала от ее имени десятки ложных интервью, пока сама Алана находилась в больнице после передозировки снотворным.

Мамаева впервые за четыре дня появилась в Instagram и призвала не слушать некую Юлию Дзуцеву — ее бывшую подругу, у которой каким-то образом оказался ее мобильный телефон после ситуации с отравлением.

Алана сообщила, что только сегодня пришла в себя и шокирована поступающими новостями о себе. По ее словам, за эти дни Юлия, у которой есть «проблемы с наркотическими веществами и психикой», дала десятки интервью от ее имени, но все они не имеют отношения к правде.

«Никогда не думала, что бывшая хорошая приятельница может вот так поступить», — написала Мамаева.

Как писал «Рамблер», на днях Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.

На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.