Российский футболист стал лучшим игроком «Монако» 

Футбольный клуб высшего чемпионата Франции "Монако" назвал лучшего игрока по итогам февраля. Им стал российский полузащитник.
Александр Головин в прошедшем месяце забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Он набрал по итогам голосования болельщиков клуба 37% голосов. На втором месте оказался Гильермо Марипан (30%). Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.
24-летний Александр Головин в феврале оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3). В текущем сезоне он провел 13 матчей за команду и забил четыре мяча при шести голевых передачах. Его клуб идет на четвертом месте в первенстве Франции, отставая от лидера на 7 очков.
Ранее "Профиль" писал, что Головин вошел в символическую сборную прошлого десятилетия Российской премьер-лиги. Выбор сделали болельщики России.
Полузащитник большую часть российской карьеры провел в московском ЦСКА, откуда и перешел в "Монако". Это произошло в 2018 году, тогда футболист заключил многолетний контракт с клубом с Лазурного побережья. В этом году игроку исполнится 25 лет, он регулярно вызывается в сборную России под руководством Станислава Черчесова. В ее составе Головин вышел в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который в 2018 году состоялся в нашей стране.