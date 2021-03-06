Российский футболист стал лучшим игроком «Монако» 

Футбольный клуб высшего чемпионата Франции "Монако" назвал лучшего игрока по итогам февраля. Им стал российский полузащитник.

Александр Головин в прошедшем месяце забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Он набрал по итогам голосования болельщиков клуба 37% голосов. На втором месте оказался Гильермо Марипан (30%). Об этом сообщается на официальном сайте монегасков.

24-летний Александр Головин в феврале оформил хет-трик в матче с «Нимом» (4:3). В текущем сезоне он провел 13 матчей за команду и забил четыре мяча при шести голевых передачах. Его клуб идет на четвертом месте в первенстве Франции, отставая от лидера на 7 очков.