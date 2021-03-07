Наставник «Барселоны» высказался об интриге в чемпионате Испании 

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман высказался об интриге в чемпионате Испании, передает Marca. В матче 26-го тура Ла Лиги каталонская команда со счетом 2:0 одолела "Осасуну".
"То, чего мы добились в последних 14-15 матчах, очень важно. Мы сократили отставание от "Атлетико". Интрига в чемпионате будет держаться до конца сезона", — заявил специалист.
"Барселона" занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. Мадридский "Атлетико" идет на лидирующей позиции, набрав на два балла больше. Ранее сообщалось, что "Барселона" переиграла "Осасуну" в матче чемпионата Испании.