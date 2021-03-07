«Реал Сосьедад» минимально победил «Леванте» 

В Ла Лиге продолжается борьба не только за чемпионство, но и за попадание в еврокубки на следующий сезон. В матче 26 тура "Реал Сосьедад" принимал "Леванте" и смог победить со счетом 1:0. Этот результат позволил хозяевам остаться на 5 месте в турнирной таблице. У команды 45 очков и всего 3 баллов не хватает, чтобы попасть в зону "Лиги Чемпионов". Гости расположились на 10 месте, имея в своем активе 32 очка.

"Реал Сосьедад" — "Леванте" 1:0 (1:0)

Гол: Мерино, 10 — 1:0 Нереализованный пенальти: Ойарсабаль, 22 "Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Субименди, Сильва (Гуриди, 81), Мерино, Янузай (Порту, 73), Ойарсабаль (Барренечеа, 73), Исак (Фернандес, 80).

"Леванте": Карденас, Дуарте, Тоньо (Клерк, 82), Коке (Мальса, 57), Сон, Рочина (Дукуре, 70), Барди, Вукчевич (Де Фрутос, 57), Везу, Дани Гомес (Рохер Марти, 70), Моралес.