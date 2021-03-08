Для Евро-2020 перенесут налоговые льготы 

Действие налоговых льгот, связанных с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу, предлагают перенести на 2021 год. Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
В 2019 году был принят закон, касающийся гарантий освобождения от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года. Соответствующие льготы должны были действовать до конца 2020 года.
Однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе ЧЕ по футболу на следующий год. Название турнира было решено сохранить. Правительство России направило в адрес УЕФА письменную гарантию, подтверждающую, что ранее предоставленные льготы распространяются на перенесённые на 2021 год мероприятия. Теперь предлагается закрепить это законодательно. Налоговые льготы предоставляются в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.