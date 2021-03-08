Игроки «Зенита» забыли форму на матч

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«Зенит» приехал на матч 21-го тура РПЛ с «Рубином» без игровой формы.

Об отмене или переносе игры речь не идет. Как отмечает «Бизнес Online», клуб был вынужден заказать дополнительный чартерный авиарейс в Казань, чтобы привезти экипировку.

Чартер из Санкт-Петербурга до Казани стоит от 2 до 4 миллионов рублей.

Игра состоится сегодня на «Ак Барс Арене». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 16:30 по московскому времени.