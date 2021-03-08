«Локомотив» нанес крупное поражение «Арсеналу»

Московский «Локомотив» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Федор Смолов , Мурило и Рифат Жемалетдинов

Для Смолова гол стал первым в РПЛ с 27 сентября прошлого года. Победа позволила москвичам набрать 34 очка, команда находится на седьмом месте в чемпионате. В активе «Арсенала» 14 очков, клуб занимает 15-ю позицию.