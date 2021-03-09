Лев уйдет из сборной Германии 

Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу после окончания чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

61-летний Лев, как сообщал «Рамблер», был назначен главным тренером сборной Германии в 2006 году, а до того на протяжении двух лет был помощником главного тренера.

Его действующий контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года. Сегодня пресс-служба НФС сообщила, что тренер попросил досрочно расторгнуть его после окончания чемпионата Европы летом 2021-го, а также что его решение будет удовлетворено.

«Я делаю этот шаг очень сознательно. Я полон гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь очень мотивированным, когда дело касается предстоящего чемпионата Европы. Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал их в их развитии. Я буду благодарен НФС, который всегда создавал для меня и команды идеальные условия для работы», — прокомментировал Лев.

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер сообщил, что очень уважает решение Лева. Он назвал его одним из величайших тренеров мирового футбола, а тот факт, что он сообщил о решении уйти на ранней стадии, — очень порядочным, потому что это дает НФС время найти нового тренера.