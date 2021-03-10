Бонусы Черчесову и его штабу выросли в 2 раза

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и ее административный штаб получают премию за победу национальной команды в товарищеском матче в размере 20 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

Эта сумма выплачивается тренеру и персоналу помимо обычной зарплаты. За ничью им полагается в районе 10 миллионов. Часть денег идет главному тренеру, остальное делится на коллег.

До чемпионата мира-2018 сумма бонусов была в два раза меньше: 9 миллионов на всех — за победу и примерно 4 миллиона — за ничью.