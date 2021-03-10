Футбольные фанаты сравнили Шакиру с проституткой 

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Перед игрой «Пари Сен-Жермен» с «Барселоной» болельщики французского клуба подготовили баннеры, на одном из которых сравнили певицу Шакиру с проституткой. Об этом пишет sports.ru.

На баннере, показанном болельщиками в Международный женский день 8 марта, была надпись: «Шакира из Ла-Жункеры».

Таким образом фанаты ПСЖ сравнили певицу, чьим мужем является защитник «Барселоны» Жерар Пике , с женщиной легкого поведения. В Ла-Жункер расположен один из крупнейших борделей в Европе.

При этом сам клуб «Пари Сен-Жермен» осудил действия болельщиков, назвав их «абсурдными и совершенно неуместными».