Футбольные фанаты сравнили Шакиру с проституткой 

Перед игрой «Пари Сен-Жермен» с «Барселоной» болельщики французского клуба подготовили баннеры, на одном из которых сравнили певицу Шакиру с проституткой. Об этом пишет sports.ru.
На баннере, показанном болельщиками в Международный женский день 8 марта, была надпись: «Шакира из Ла-Жункеры».
Таким образом фанаты ПСЖ сравнили певицу, чьим мужем является защитник «Барселоны» Жерар Пике, с женщиной легкого поведения. В Ла-Жункер расположен один из крупнейших борделей в Европе.
При этом сам клуб «Пари Сен-Жермен» осудил действия болельщиков, назвав их «абсурдными и совершенно неуместными».
«Рамблер» ранее сообщал о скандале во время игры сборной России с командой Сан-Марино. В процессе матча с фанатских трибун, на которых присутствовали российские болельщики, в адрес капитана российской сборной Артема Дзюбы звучали оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.